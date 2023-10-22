В Париже рассказали, сколько французов находятся в секторе Газа

Париж находится в контакте с родственниками французов, находящихся в секторе Газа, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. В интервью La Tribune она отметила, что французская сторона прорабатывает варианты эвакуации своих граждан.

«Мы постоянно поддерживаем контакт с семьями французов, находящихся в Газе. Там около ста французов и членов их семей. Мы сделаем все, чтобы они смогли выйти из этой опасной зоны, где продолжаются бомбардировки», — пояснила Колонна.

Она добавила, что как минимум один гражданин Франции находится в плену после нападения ХАМАС на Израиль. Колонна подчеркнула, что Париж работает над вызволением заложников.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее во Франции назвали ошибку стран Ближнего Востока в ситуации с Израилем и Палестиной.