Посол объяснил причину эскалации между Израилем и Палестиной

Посол Палестины в Великобритании Хусам Зомлот заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной вызвана отказом Израиля реализовать «двугосударственную» формулу.

«Нежелание Израиля действительно искренне пойти по этому пути, мы говорим о «двугосударственной» формуле, создало всю эту ситуацию», — сказал он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по рынку Нусейрат, расположенному в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Палестины.

В заявлении указано, что в результате атаки пострадало большое количество людей. Однако представители ведомства пока не стали уточнять точное число раненых.

21 октября палестинское движение ХАМАС обстреляло израильский город Ашкелон, который находится на юго-западе страны. Как рассказали представители движения, операция была проведена в ответ на применение насилия по отношению к мирным жителям.

В этот же день израильские военные совершили налет на дом командира – основателя боевого крыла ХАМАС — бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — Салеха аль-Арури. По данным газеты The Times of Israel, он также является заместителем главного лидера движения Исмаила Хании.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.