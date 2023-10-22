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Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Спецпосланник КНР Чжай Цзюнь призвал ООН созвать саммит по Ближнему Востоку

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Global Look Press

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как созвать мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.

«Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции», — сказал Чжай Цзюнь.

Китайский дипломат отметил, что эскалация конфликта является доказательством недопустимости игнорирования палестинского вопроса. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта может стать возвращение к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого палестинского государства.

До этого Чжай Цзюнь на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Дохе заявлял, что КНР готова поддерживать совместную работу с Россией в помощи деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

20 октября заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявлял, что Россия призывает Израиль и Палестину как можно быстрее начать мирный диалог для урегулирования конфликта и обсуждения всех спорных вопросов.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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