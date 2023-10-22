Украине предрекли массовые сокращения зарплат и социальных выплат

Долги украинцев за электроэнергию превысили отметку в 60 млрд гривен (свыше $1,6 млрд), что в Киеве связывают с «заниженными тарифами», заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что жители страны и дальше не будут оплачивать эти счета.

«А в следующем году на фоне критической ситуации с наполнением украинского бюджета пройдут массовые сокращения зарплат и социальных выплат. Посмотрим, что тогда будет рассказывать этот самый [глава «Укрэнерго» Владимир] Кудрицкий», — написал Азаров.

Он добавил, что в настоящее время руководитель «Укрэнерго» призывает к повышению тарифов для выхода из негативной ситуации.

До этого на Украине предупреждали о том, что 60% абонентов могут остаться без интернета из-за блэкаута в стране.

Ранее на Украине призвали всех мужчин готовиться к отправке на фронт.