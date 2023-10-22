Названы страны, туристы из которых чаще всего обращаются в МИД РФ за электронной визой

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что первое место по числу заявок на получение российской электронной визы занял Китай, а на втором и третьем месте оказались Эстония и Индия. Об этом пишет РИА Новости.

Сервис для оформления электронных виз был запущен 1 августа 2023 года. На нем могут подать заявку граждане 55 государств не позднее, чем за четыре дня до визита в Россию. Отмечается, что виза действует 60 дней со дня оформления, при этом на территории РФ туристы могут пробыть не дольше 16 суток с момента въезда.

Помимо тройки лидеров, большое количество заявок на визы приходится на Германию, Турцию, Саудовскую Аравию, Латвию, Кувейт, Литву и Иран. Отмечается, что всего за два месяца было выдано 70 тыс. электронных виз.

До этого во Всемирной туристской организации ООН сообщили, что полное восстановление туризма после пандемии COVID-19 возможно к концу 2023 года.

Ранее было названо самое популярное направление для путешествий из России зимой.