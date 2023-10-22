Немецкое издание заявило о панике Байдена из-за слов о Путине

Высказывания президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине свидетельствуют о панике в Вашингтоне, пишет немецкое издание Junge Welt.

Отмечается, что речь идет о сравнении Путина и ХАМАС. Байден говорил об этом в своем обращении к нации вечером 19 октября.

«Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что сейчас перед Байденом стоят несколько проблем. Во-первых, в течение полутора лет США тратили миллиарды долларов на вооружение Украины, но украинское контрнаступление не принесло ожидаемого результата. Во-вторых, есть вероятность разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

До этого американская журналистка Натали Моррис заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на то, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.