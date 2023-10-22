В британском МИД заявили о невозможности эвакуировать британцев из Газы

Эвакуация британских подданных из сектора Газа пока невозможна, так как обстановка в палестинском анклаве остается напряженной с точки зрения безопасности. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, чьи слова передает газета The Times.

«Мы свяжемся с британскими гражданами в Газе только тогда, когда будем уверены в безопасности», — пообещал министр.

По его оценке, пройдет еще много времени перед тем, как они смогут уверенно и безопасно покинуть анклав.

«Сейчас обстановка не способствует этому», — утверждает Клеверли .

Он также отметил, что руководство Великобритании ведет работу по обеспечению вывоза нескольких сотен граждан Соединенного королевства из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

Накануне Клеверли заявил, что созванивался с представителями израильского правительства и призвал военнослужащих страны к сдержанности при ведении боевых действий.

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