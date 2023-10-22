Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В британском МИД заявили о невозможности эвакуировать британцев из Газы

Глава МИД Британии Клеверли: эвакуация британцев из сектора Газа пока невозможна

close
100%
Reuters

Эвакуация британских подданных из сектора Газа пока невозможна, так как обстановка в палестинском анклаве остается напряженной с точки зрения безопасности. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, чьи слова передает газета The Times.

«Мы свяжемся с британскими гражданами в Газе только тогда, когда будем уверены в безопасности», — пообещал министр.

По его оценке, пройдет еще много времени перед тем, как они смогут уверенно и безопасно покинуть анклав.

«Сейчас обстановка не способствует этому», — утверждает Клеверли .

Он также отметил, что руководство Великобритании ведет работу по обеспечению вывоза нескольких сотен граждан Соединенного королевства из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

Накануне Клеверли заявил, что созванивался с представителями израильского правительства и призвал военнослужащих страны к сдержанности при ведении боевых действий.

Ранее «Газета.Ru» ответила на десять самых частых вопросов про конфликт Палестины и Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий