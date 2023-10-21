В Госдуме предложили наказать уволенного политолога Сатановского

Политолога Евгения Сатановского, уволенного с канала «Соловьев LIVE» после слов об официальном представителе Марии Захаровой, следует привлечь к ответственности за оскорбление представителя власти. Такое предложение сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Сатановский грубо оскорбил представителей МИД РФ в прямом эфире.

«Данный увлекшийся «политолог» должен быть привлечен по статье УК РФ, статья 319. Оскорбление представителя власти», — сказал Хамзаев.

Депутат сообщил, что готовит обращения в МВД России и Следственный комитет РФ по этой ситуации. Он отметил, что Россия отстаивает национальные интересы и принципиальная позиция МИД РФ по многим вопросам это подтверждает. Чиновники, указал Хамзаев, также должны работать в интересах России, а не в пределах одной диаспоральной группы.

21 октября главный редактор канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев заявил, что уволил востоковеда Евгения Сатановского за его оскорбительные высказывания в адрес Министерства иностранных дел России, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.