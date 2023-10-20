Около 30% всех жилых помещений в секторе Газа разрушены или повреждены

В ООН заявили, что не менее 30% всех жилых помещений в секторе Газа разрушены или повреждены. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсетях.

«По данным министерства жилищного строительства Газы, с 7 октября по меньшей мере 30% всех жилых помещений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в пятницу, 20 октября, нанесла удары по нескольким командным центрам, пусковым позициям, а также подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

20 октября глава израильского минобороны Йоав Галант заявил, что военная кампания Израиля против ХАМАС пройдет в три этапа, а ее финалом станет установление нового режима безопасности в секторе Газа.

По словам Галанта, в первую очередь ЦАХАЛ предстоит ликвидировать живую силу и инфраструктуру ХАМАС. Затем Армии обороны Израиля нужно будет подавить оставшиеся очаги сопротивления. А в завершение израильские власти хотят организовать новый режим безопасности с сектором Газа, причем такой, чтобы Израиль не обеспечивал жизнь людей на этой территории.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.