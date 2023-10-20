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Финляндия контактирует с Китаем и РФ по вопросу повреждения Balticconnector

Reuters: МИД Финляндии связывался с КНР и РФ из-за повреждения Balticconnector

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Финское министерство иностранных дел сообщило, что контактирует с Китаем и Россией по дипломатическим каналам по поводу расследования повреждения трубопровода и телекоммуникационного кабеля в Балтийском море — Balticconnector. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Финляндия связалась с российским министерством иностранных дел, «заявив о серьезности проблемы», — говорится в публикации.

Отмечается, что Финляндия также запросила у КНР помощь в установлении контакта с кораблем Newnew Polar Bear, которое упоминается в расследовании.

Накануне финская полиция сообщила об окончании осмотра места повреждения Balticconnector.

8 октября произошел инцидент на 77-километровом газопроводe Balticconnector (между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющем газовые сети двух стран). В системе резко упало давление. Специалисты перекрыли подачу газа.

Ранее в Латвии предложили закрыть Балтийское море из-за России.

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