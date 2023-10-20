В ХАМАС осудили доставку помощи лишь югу сектора Газа — по мнению радикального движения, это является попыткой Израиля вытеснить палестинцев в Египет.

По мнению ХАМАС, распределение помощи только в южных районах сектора Газа является мерой, которая «позволит оккупационным властям продолжать оказывать давление на наших людей, заставляя их перемещаться с севера на юг под разрушительными бомбардировками и нападениями».

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ХАМАС не говорил о том, что может отпустить заложников.

До этого Нофаль заявлял, что правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями РФ. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники министерства иностранных дел страны.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в преддверии проведения наземной операции.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».