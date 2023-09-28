Премьер Грузии оценил возможный отказ стране в статусе кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если страна не получит статус кандидата в члены Евросоюза, это будет стратегической ошибкой ЕС и оскорблением грузинского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских стран.

«Мой посыл прост: однозначно, что Грузия достигнутым прогрессом с учетом сложной геополитической ситуации, а также проведенными реформами заслуживает получить статус кандидата в члены Евросоюза», — считает Гарибашвили.

По его мнению, в ином случае это будет очередной стратегической ошибкой ЕС и несправедливым обращением к Грузии и ее гражданам.

До этого депутат партии «Грузинская мечта», вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус страны — кандидата на присоединение к Европейскому союзу (ЕС) «по всем направлениям».

До этого глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высоко оценил визит Жозепа Борреля в страну. Парламентарий заявил, что надежда на положительное решение о статусе страны — кандидата на присоединение к ЕС «еще больше укрепилась».

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.