Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии оценил возможный отказ стране в статусе кандидата в ЕС

Гарибашвили: отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет ошибкой и оскорблением

close
100%
netgazeti.ge' class="item-image" >
netgazeti.ge

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если страна не получит статус кандидата в члены Евросоюза, это будет стратегической ошибкой ЕС и оскорблением грузинского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских стран.

«Мой посыл прост: однозначно, что Грузия достигнутым прогрессом с учетом сложной геополитической ситуации, а также проведенными реформами заслуживает получить статус кандидата в члены Евросоюза», — считает Гарибашвили.

По его мнению, в ином случае это будет очередной стратегической ошибкой ЕС и несправедливым обращением к Грузии и ее гражданам.

До этого депутат партии «Грузинская мечта», вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус страны — кандидата на присоединение к Европейскому союзу (ЕС) «по всем направлениям».

До этого глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высоко оценил визит Жозепа Борреля в страну. Парламентарий заявил, что надежда на положительное решение о статусе страны — кандидата на присоединение к ЕС «еще больше укрепилась».

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях