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ХАМАС заявил о необходимости распределения гуманитарной помощи во все части анклава

ХАМАС заявил, что помощь Газе должна регулярно поступать через КПП «Рафах»

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Amir Cohen/Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило в Telegram-канале, что гуманитарная помощь в сектор Газа должна поступать через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на постоянной основе и во все части анклава, а не только на юг.

«Мы подчеркиваем необходимость открытия КПП «Рафах» на постоянной основе для госпитализации раненых для лечения за границей», — говорится в заявлении.

Также в ХАМАС отметили, что в помощи нуждаются все районы сектора Газа — и север, и юг.

До этого была достигнута договоренность о въезде 20 грузовиков с гуманитарной помощью, но в движении отметили, что этого количества недостаточно. По словам представителей ХАМАС, сектор Газа нуждается в гораздо большем количестве медикаментов и продовольствия.

19 октября сообщалось, что МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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