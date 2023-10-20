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Глава Нагорно-Карабахской республики заявил о невозможности ее упразднения

Глава Карабахской республики Шахраманян заявил о невозможности ее упразднения

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Nankr.am

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что ее невозможно упразднить его указом. Его слова во время акции протеста выходцев из региона у представительства НКР в Ереване передает ТАСС.

По словам Шахраманяна, есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых он не может сказать.

«У этого документа есть положительные и отрицательные стороны. Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом», — сказал президент НКР.

Шахраманян отметил, что если бы он не подписал указ, «то азербайджанцы через час вошли бы в Степанакерт».

19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при посредничестве Европейского союза была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев стороны достигли договоренности о прекращении огня. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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