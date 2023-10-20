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Политолог объяснил, зачем Байден сравнил Путина с ХАМАС

Политолог Лозанский: Байден сравнил Путина с ХАМАС, чтобы выбить деньги Киеву

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Majdi Fathi/Global Look Press

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что «ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть нечто общее». По мнению политолога, этими словами американский лидер пытается выбить деньги для Украины.

«Да, Байден сравнил Путина с ХАМАС, вот такое у Байдена мировоззрение. Он постоянно говорит, что если Путин победит на Украине, то дальше он пойдет на Прибалтику, на Польшу и доберется до Америки. Так он пугает американцев и так он выпрашивает деньги для Украины», — сказал Лозанский.

Он добавил, что у Байдена на сегодняшний день плачевное состояние. По словам эксперта, никто из американцев не видит нынешнего главу Белого дома на втором президентском сроке.

Байден в своем обращении к нации сказал, что палестинское движение ХАМАС и президента России Владимира Путина «объединяет желание полностью уничтожить соседние демократии».

Комментируя заявление президента США, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что упоминание имени Владимира Путина в контексте последних событий на Ближнем Востоке является недопустимым для лидеров государств.

Ранее Байдена обвинили в недостаточной поддержке Израиля.

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