Политолог объяснил, зачем Байден сравнил Путина с ХАМАС

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что «ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть нечто общее». По мнению политолога, этими словами американский лидер пытается выбить деньги для Украины.

«Да, Байден сравнил Путина с ХАМАС, вот такое у Байдена мировоззрение. Он постоянно говорит, что если Путин победит на Украине, то дальше он пойдет на Прибалтику, на Польшу и доберется до Америки. Так он пугает американцев и так он выпрашивает деньги для Украины», — сказал Лозанский.

Он добавил, что у Байдена на сегодняшний день плачевное состояние. По словам эксперта, никто из американцев не видит нынешнего главу Белого дома на втором президентском сроке.

Байден в своем обращении к нации сказал, что палестинское движение ХАМАС и президента России Владимира Путина «объединяет желание полностью уничтожить соседние демократии».

Комментируя заявление президента США, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что упоминание имени Владимира Путина в контексте последних событий на Ближнем Востоке является недопустимым для лидеров государств.

Ранее Байдена обвинили в недостаточной поддержке Израиля.