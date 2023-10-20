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США заявили о недовольстве встречей Орбана и Путина в Китае

Посольство США в Венгрии раскритиковало встречу Орбана и Путина в Китае

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Посольство США в Венгрии опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность отношениями Венгрии с Россией. Соответствующее заявление было опубликовано на странице посольства в социальной сети X.

«Пока они и их медиа-аппарат плодили фейки после встречи премьер-министра с Путиным, мы консультировались с союзниками по поводу отношений Венгрии с Россией», — заявили в дипмиссии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Эта встреча стала первой с начала СВО.

Заявление американского посольства стало ответом на публикацию пресс-секретаря венгерского правительства Золтана Ковача о получении послом США в Венгрии Дэвида Прессмана крупной взятки от российского бизнесмена Михаила Прохорова за его исключение из санкционного списка. Публикация была выдержана в язвительном тоне и сопровождалась совместным фото Путина и Орбана.

До этого Орбан заявил, что Будапешт никогда не хотел противостоять России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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