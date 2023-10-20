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Зеленский похвалил речь Байдена в поддержку Украины

Зеленский назвал мощной речь Байдена о необходимости помощи Украине и Израилю

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Kacper Pempel/Reuters

Украина благодарна США за поддержку, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Так в соцсети X (бывший Twitter) он отреагировал на обращение американского президента Джо Байдена к нации, в котором политик указал на важность помощи Киеву и Израилю.

«Благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам — демократию. Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать», — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина и США преследуют общие цели по защите свободного образа жизни для своих народов. Зеленский подчеркнул, что весь мир надеется на лидерство американской стороны.

«Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира», — заключил Зеленский.

Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией».

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