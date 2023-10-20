Свергнутый президент Нигера пытался бежать

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум пытался бежать из-под домашнего ареста, заявил полковник-майор Амаду Абдраман — представитель сил, захвативших власть в стране, передает Le Monde.

По его информации, ночью 19 октября Базум с семьей, двумя поварами и двумя сотрудниками службы безопасности планировал с помощью сообщников в силовых структурах выехать на автомобиле на окраину города Ниамея, а затем долететь на вертолетах до соседней Нигерии.

Базума задержали 26 июля его собственные охранники. Свергнутого президента вынуждают подписать заявление об отставке и удерживают в его столичной резиденции вместе с женой и сыном.

Суд в Нигере постановил освободить сына Базума — Салема — на том основании, что власти превысили свои полномочия, задержав его.

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