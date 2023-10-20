Байден раскрыл, что делают США на Ближнем Востоке ради своей же пользы

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока в целях как пользы этому региону, так и собственной пользы. В своем обращении к американскому народу из Овального кабинета в Белом доме он отметил: «Мы работаем вместе с нашими партнерами в регионе для создания лучшего будущего для Ближнего Востока... это принесет пользу жителям Ближнего Востока и будет выгодно для нас». Об этом пишет CNN.

Президент привел, как сообщают американские СМИ, убедительные аргументы в пользу поддержки США Израиля и Украины как императива национальной безопасности и критического момента для будущего американского лидерства и демократий во всем мире.

«Американское лидерство — это то, что объединяет мир. Американские альянсы — это то, что обеспечивает нам безопасность в Америке. Американские ценности — это то, что делает нас страной-партнером, с которой хочется работать. Ставить все это под угрозу — мы уходим из Украины, мы поворачиваемся спиной к Израилю — оно того не стоит», — сказал Байден в редком обращении в прайм-тайм из Овального кабинета в четверг.

Он объявил, что в пятницу представит конгрессу «срочный бюджетный запрос» на дополнительное финансирование Израиля и Украины, среди других приоритетов национальной безопасности.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.