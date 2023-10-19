В Британии оценили военный потенциал ХАМАС и армии Израиля

Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм заявил, что в случае реализации наземной операции в секторе Газа Израиль столкнется с боевиками, которые много лет готовились к такому развитию событий. Об этом сообщает Sky News.

По мнению Ингрэма, ХАМАС знает, откуда ЦАХАЛ будет атаковать, и оборудует эффективные противотанковые позиции, а также разместит минные заграждения. Кроме того, разветвленная сеть туннелей в Газе позволит радикальной группировке неожиданно атаковать армию Израиля и вызвать «настоящие разрушения», считает бывший военный.

«Израильская армия, вероятно, является лучшей армией в мире по сражению в населенных пунктах, и это то, что мы имеем здесь, но ХАМАС, вероятно, является одной из лучших террористических группировок в защите густонаселенных территорий», — заявил Ингрэм.

Он также напомнил, что наземная операция будет осложнятся из-за ситуации с заложниками.

В середине октября вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что достичь полного уничтожения ХАМАС в ходе наземной операции будет «очень сложно».

Он также отметил, что Израиль уже столкнулся с критикой на фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Он предположил, что предостережения мирового сообщества после начала наземного вторжения только усилятся.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.