Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии оценили военный потенциал ХАМАС и армии Израиля

Экс-разведчик Британии Ингрэм предупредил Израиль об опасности операции в Газе

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм заявил, что в случае реализации наземной операции в секторе Газа Израиль столкнется с боевиками, которые много лет готовились к такому развитию событий. Об этом сообщает Sky News.

По мнению Ингрэма, ХАМАС знает, откуда ЦАХАЛ будет атаковать, и оборудует эффективные противотанковые позиции, а также разместит минные заграждения. Кроме того, разветвленная сеть туннелей в Газе позволит радикальной группировке неожиданно атаковать армию Израиля и вызвать «настоящие разрушения», считает бывший военный.

«Израильская армия, вероятно, является лучшей армией в мире по сражению в населенных пунктах, и это то, что мы имеем здесь, но ХАМАС, вероятно, является одной из лучших террористических группировок в защите густонаселенных территорий», — заявил Ингрэм.

Он также напомнил, что наземная операция будет осложнятся из-за ситуации с заложниками.

В середине октября вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что достичь полного уничтожения ХАМАС в ходе наземной операции будет «очень сложно».

Он также отметил, что Израиль уже столкнулся с критикой на фоне действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Он предположил, что предостережения мирового сообщества после начала наземного вторжения только усилятся.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий