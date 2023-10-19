В США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе

Возможная наземная операция Израиля в секторе Газа будет схожа с вторжением США в столицу Сомали в начале 90-х годов прошлого века, считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус. В интервью Politico он отметил, что израильский сценарий будет похож на операцию в Могадишо «на стероидах».

«Если они [ХАМАС] проявят такую же изобретательность в обороне, как и в той ужасной, варварской, невыразимой атаке, тогда вы увидите самодельные взрывные устройства, будут засады, мины-ловушки, и городская обстановка, опять же, не может быть более сложной», — пояснил Петрэус.

Он добавил, что по его опыту, в том числе руководства несколькими операциями в городских условиях, это наиболее проблемный сценарий. Петрэус подчеркнул, что вряд ли израильские силы смогут быстро побороть ХАМАС.

«Вы не выиграете борьбу с повстанцами за год или два. Обычно они занимают десятилетие или больше, как мы видели в Ираке, как мы видели в Афганистане», — заключил экс-глава ЦРУ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Палестине назвали ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой.