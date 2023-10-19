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В США опасаются использования ИИ в президентских выборах

Конгрессмен США Лью заявил, что ИИ будет использоваться на выборах 2024 года

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Jae C. Hong/AP

Искусственный интеллект станет частью избирательной кампании на выборах 2024 года, считает конгрессмен-демократ Тед Лью, передает Bloomberg. По его словам, это окажет влияние на голосование.

«Предполагаю, что обе политические партии собираются использовать искусственный интеллект не только на этих выборах, но и на всех предстоящих <…> Я не думаю, что мы готовы как общество или как правительство увидеть все удивительные преимущества искусственного интеллекта, но также и его сбои», — отметил Лью.

Он добавил, что внедрение ИИ в жизнь общества можно сравнить с появлением парового двигателя — основу промышленной революции. Лью подчеркнул, что «не уверен» в том, подрывает ли искусственный интеллект и его использование в избирательной кампании доверие общественности к демократическим институтам.

Ранее создатель ChatGPT публично рассказал об опасностях ИИ.

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