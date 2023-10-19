ЕС проведет форум для обсуждения альтернатив проекту КНР «Один пояс — один путь»

Форум «Глобальный портал», организацией которого занимается Европейский союз (ЕС), состоится в Брюсселе с 25 по 26 октября. Главной целью данного мероприятия станет выработка альтернативных решений в ответ на китайскую программу «Один пояс — один путь», передает Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве организации.

Как указано в материале, таким образом региональное содружество хочет составить конкуренцию КНР в стратегически важных для него регионах. При этом ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры или премьер-министры порядка 20 стран.

«Среди глав государств и правительств, которые примут участие в форуме <…>, есть главы Бангладеш, Сенегала, Намибии и Молдовы», — говорится в публикации.

По данным агентства, на мероприятии будут представлены одни из крупнейших европейских корпораций. В частности, речь идет о компаниях в сфере телекоммуникационных технологий Orange и Telefonica.

Также своих сотрудников на форум направят конгломерат в сфере электроники Siemens, страховая компания Allianz и энергетическая компания Enel. Кроме того, приглашения от организаторов «Глобального портала» получили продовольственная компания Danone и машиностроительная компания Alstom.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности страны в реализации китайского проекта «Один пояс — один путь».