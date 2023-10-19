Политолог объяснил, чем может обернуться для Израиля операция в секторе Газа

Наземная операция в секторе Газа может обернуться для Израиля катастрофой. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Руслан Сафаров. Он допустил, что как только израильские войска зайдут в Газу, «Хезболла» и Иран откроют второй фронт.

При этом, по его словам, Израиль может и не устраивать полноценной кампании, понимая, что она обернется для ЦАХАЛ большими потерями, а также приведет к большому репутационному урону из-за непоправимой гуманитарной катастрофы.

«То есть это будет операция в духе «добро пожаловать в ад». Второй вариант: кампания, которая будет носить чисто имитационный характер. Дескать, вот мы зашли, какие-то точки зачистили и сразу вышли. Израиль пока осторожничает, поскольку понимает, что в первом случае он может быть стерт с лица земли», — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае, если в противостояние вступят «Хезболла» и Иран, возможен ядерный удар со стороны Израиля, который приведет регион к тотальному хаосу.

19 октября начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что поддержка Израиля со стороны других стран может привести к включению в конфликт новых игроков.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.