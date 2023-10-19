В ЕС ждут вступления Молдавии вместе с Приднестровьем

Евросоюз ожидает от властей Молдавии урегулирования приднестровской проблемы одновременно с продвижением по пути евроинтеграции, заявил глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс, передает ТАСС. По его словам, в Брюсселе рассчитывают на закрытие республикой всех спорных моментов до приема в объединение.

«Мы надеемся, что процесс реинтеграции страны будет решаться параллельно с процессом вступления страны в ЕС. Для нас партнером является Республика Молдова в международно-признанных границах, которые включают и приднестровский регион», — пояснил Мажейкс.

Он добавил, что урегулирование ситуации вокруг непризнанного Приднестровья играет важную роль в процессе присоединения Молдавии к объединению. Мажейкс подчеркнул, что территориальные вопросы требуют решения, в частности, из-за правовых норм ЕС.

«Для нас важно, чтобы правовые нормы одинаково применялись на всей территории стран-членов, однако эта тема более отдаленного будущего», — заключил представитель ЕС.

Ранее в Молдавии рассказали о готовности вступить в ЕС без Приднестровья.