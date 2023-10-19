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Дипломаты ООН отвернулись от посла США во время выступления

Reuters: дипломаты ООН отвернулись от посла США во время ее выступления

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ShaykhSulaiman/X

Участники заседания ООН по правам человека отвернулись от посла США Мишель Тейлор во время ее выступления. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Тейлор пришлось выступать, глядя в спины участников заседания. Таким образом дипломаты выразили протест США из-за непрекращающихся бомбардировок Израилем сектора Газа.

До этого постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан в ходе заседания Совета Безопасности заявлял, что еврейское государство требует извинений от ООН, которая якобы годами позволяла палестинскому движению ХАМАС создавать «военную машину» в секторе Газа.

По его словам, Организация Объединенных Наций и «некоторые» в Совбезе ООН «поспешили признать ложь подобных ИГ (организация запрещена в России) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии». Эрдан добавил, что ООН никогда не собирала Совбез, когда по израильским больницам запускались ракеты ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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