Дипломаты ООН отвернулись от посла США во время выступления

Участники заседания ООН по правам человека отвернулись от посла США Мишель Тейлор во время ее выступления. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Тейлор пришлось выступать, глядя в спины участников заседания. Таким образом дипломаты выразили протест США из-за непрекращающихся бомбардировок Израилем сектора Газа.

До этого постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан в ходе заседания Совета Безопасности заявлял, что еврейское государство требует извинений от ООН, которая якобы годами позволяла палестинскому движению ХАМАС создавать «военную машину» в секторе Газа.

По его словам, Организация Объединенных Наций и «некоторые» в Совбезе ООН «поспешили признать ложь подобных ИГ (организация запрещена в России) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии». Эрдан добавил, что ООН никогда не собирала Совбез, когда по израильским больницам запускались ракеты ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.