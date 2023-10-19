В США рассказали о жертве ради Украины

Политолог Анатоль Ливен утверждает, что продолжение американской политики может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

Политолог подчеркнул, что политикам США нужно понять существующий риск, ведь траектория Соединенных Штатов может «принести в жертву Западную Европу ради Украины».

Ливен считает, что если подобное произойдет, то это станет одной из худших сделок за всю американскую историю.

До этого стало известно, что США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) с урезанной дальностью по ряду причин.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.