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Байден может запросить у конгресса $60 млрд на помощь Украине

NBC: Байден может запросить у конгресса $60 млрд для помощи Киеву

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Американский президент Джо Байден, скорее всего, запросит у конгресса $60 млрд для Украины и еще около $40 млрд для Израиля, Тайваня и для охраны границы между США и Мексикой. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал NBC.

По информации источников, пакет дополнительного финансирования пока еще не доработан. Несмотря на это, на помощь Украине планируется отправить $60 млрд. Еще примерно $40 млрд предназначается для помощи Израилю, Тайваню и на охрану американо-мексиканской границы.

Предположительно, Белый дом уже в пятницу может подать официальный запрос в конгресс.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставленное Вашингтоном Афганистану и Украине оружие сейчас используется в конфликте между Израилем и Палестиной.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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