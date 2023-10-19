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Посол РФ: отношения Австралии с Россией «разрушены до основания»

Посол Павловский заявил о разрушении до основания отношений России с Австралией

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Bill Bachmann/Global Look Press

Посол России в Канберре Алексей Павловский заявил в интервью РИА Новости, что отношения между Австралией и Россией полностью разрушены в свете общей позиции Запада. Посол подчеркнул, что причиной этого разрыва является исключительно общая позиция западных стран и других факторов не было и нет.

Павловский также признал, что сложно придумать что-то новое в рамках санкционной политики Австралии, особенно в отношении незаконных репрессий со стороны австралийского правительства.

Ранее премьер-министр Австралии Кевин Радд призвал страны — члены G8 оказать влияние на ОПЕК и заставить основных экспортеров нефти увеличить ее производство.
«ОПЕК должна открыть производственные линии, чтобы увеличить мировые поставки нефти», — заявил премьер-министр в интервью местному телеканалу Ten TV.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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