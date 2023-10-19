Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выразил свое несогласие с критикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны Каи Каллас, главы правительства Эстонии, по поводу его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сийярто назвал это «лицемерием в кубе», указывая на то, что компания мужа Каллас продолжала вести бизнес с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан и Путин провели встречу на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Каллас заявила западным СМИ о своем неприятном ощущении при виде фотографий, на которых Путин и Орбан пожимают друг другу руки.

Встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина шокировала премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Она описала встречу как очень неприятную и лишенную логики, выразив свое возмущение. Муж Каллас, как стало известно недавно, продолжал владеть долей в компании, поставляющей сырье на российский завод на сумму 30 миллионов евро, несмотря на боевые действия.

«Это явное проявление лицемерия, — написал Сийярто в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее государственный телерадиопортал ERR сообщил о продолжающихся перевозках грузов в Россию транспортной компанией Stark Logistics, частично принадлежащей Арво Халлику, мужу Каи Каллас. Эта информация вызвала значительный резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала «прекратить кровавый бизнес с Россией» по всему миру, но, как утверждают, не знала о продолжающихся перевозках грузов в Россию компанией ее супруга. Оппозиционные политики требовали от Каллас уйти в отставку.

В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлику в России, однако не собирается уходить в отставку, подчеркнув, что решение о возможной отставке главы правительства может быть принято только парламентом.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.