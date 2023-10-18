Госдума России обратится к ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Депутат Государственной думы Российской Федерации Леонид Слуцкий заявил, что обращение Госдумы к Организации Объединенных наций (ООН) и парламентам мира будет содержать призыв принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Госдума 19 октября рассмотрит и может принять обращение к ООН по палестино-израильскому конфликту. В нем будет содержаться призыв «незамедлительно принять все возможные меры для прекращения кровопролития и насилия в отношении мирных граждан», а также «предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке».

До этого депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции »Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев, заявил, что Госдума подготовит и направит обращение в ООН в связи с ситуацией Израиле и Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.