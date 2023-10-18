МИД Британии призвал своих граждан покинуть Ливан

В Министерстве иностранных дел Великобритании посоветовали гражданам воздержаться от поездок в Ливан и призывает находящихся там британцев покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что если граждане Великобритании в текущий момент находятся в Ливане, то им следует уехать, пока коммерческие варианты остаются доступными.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля наносит ответные удары по целям группировки «Хезболла» в Ливане.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.