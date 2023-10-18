Экс-советник Кучмы предрек скорую заморозку конфликта

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала спрогнозировал скорое прекращение боевых действий в зоне проведения спецоперации России на Украине.

«С ноября уже окончательно наступит замораживание конфликта», — заявил он.

Согласно прогнозам Соскина, боевые действия закончатся в течение двух недель.

Он также назвал глупостями слова главы украинского министерства обороны Рустема Умерова о том, что Вооруженные силы Украины будут проводить контроперации и атаки осенью. Умеров, по мнению Соскина, является случайным человеком на посту главы военного ведомств, без должного опыта управления вопросами обороны.

До этого Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал о положении Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области.

Он также говорил, что Украина без помощи Запада вскоре обанкротится, что грозит привести к гражданской войне.

Ранее на Украине заявили, что не смогут отказаться от внешней финансовой помощи.