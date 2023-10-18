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В ООН указали на две срочные цели в палестино-израильском конфликте

Спецкоординатор ООН Веннесланд: нужно добиться освобождения ХАМАС заложников

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Eduardo Munoz/Reuters

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд назвал две срочные цели палестино-израильского конфликта. В их числе: освобождение движением ХАМАС всех заложников и открытие гуманитарного коридора в сектор Газа, передает РИА Новости.

«Нам нужно время и пространство для достижения двух срочных целей», — отметил Веннесланд.

По его словам, ХАМАС должен немедленно освободить «без предусловий» всех заложников. Второй целью, по мнению спецкоординатора ООН, является беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи палестинцам в Газе.

Веннесланд подчеркнул, что затем потребуются коллективные усилия для прекращения боевых действий и недопущения распространения конфликта в регионе.

18 октября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал позицию США по резолюции Бразилии. Он подчеркнул, что как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. До этого Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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