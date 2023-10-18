Военный эксперт объяснил, почему Вашингтону необходимо расширение НАТО

Лишь несколько стран в Европе, к примеру Швеция и Сербия, не являются членами НАТО, однако США и коллективный запад оказывает на них давление, заставляя туда вступить. Об этом в интервью «Общественной службе новостей» заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что Соединенным Штатам необходимо расширение Североатлантического альянса, поскольку для Вашингтона это инструмент управления европейскими государствами.

«Когда страна вступает в НАТО, она прекращает быть суверенной и самостоятельной, она подчиняется США. НАТО — это инструмент Вашингтона по управлению Европой», — сказал Литовкин.

Он напомнил, что лишь немногим странам удавалось покинуть НАТО, к примеру Франции при Шарле Де Голле. Однако, по словам эксперта, таких политиков в Европе на сегодняшний день нет.

Он уточнил, что пока еще ни одна страна не вышла из НАТО, и только Шарлю Де Голлю и Саре Верду удалось вывести свою страну оттуда. Но таких политических деятелей, по словам эксперта, сегодня в Европе нет.

18 октября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств Белоруссии и РФ сообщил, что НАТО в ближайшее время может разместить свои базы на территории Швеции и Финляндии. Глава военного ведомства отметил, что в последнее время обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью Североатлантического альянса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем.