В российском регионе предложили ввести штрафы за «склонение» женщин к абортам

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил ввести в регионе штрафы за «склонение» женщин к абортам. Данную инициативу он внес в областную думу, пишет пресс-служба регионального правительства.

По мнению политика, за «склонение к абортам» необходимо назначить наказание из-за того, что их «пропаганда под видом прав женщин» будто бы идет вразрез с «традиционными ценностями».

Согласно тексту документа, законопроект подразумевает запрет принуждения женщины к искусственному прерыванию беременности при помощи уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. За побуждение к аборту предусмотрена административная ответственность — санкции за совершение подобного деяния не уточняются.



Законопроект предусматривает административную ответственность в виде штрафов. Пресс-служба пишет, что за «склонение» к аборту предусмотрены штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для иностранных граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее опрос показал, что 56% россиян планировали беременность заранее.