Австрия потребовала расследования удара по больнице в Газе

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что нужно выяснить, кто виноват в ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Вена призывает к началу независимого разбирательства по этому вопросу.

«Больницы и медицинский персонал должны пользоваться защитой по нормам гуманитарного права. Необходимо срочно повести независимое расследование, чтобы установить, кто несет ответственность за ракетный удар», — написал Ван дер Беллен.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Израиль пообещал доказать СБ ООН свою непричастность к удару по больнице в Газе.