Путин прилетел в Китай с автомобилем Aurus Senat

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с личным автомобилем Aurus Senat. Фото опубликовано в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

По прилете в пекинский аэропорт Шоуду российский лидер сел в бронированный Aurus Senat черного цвета.

Журналисты отметили, что на автомобиле нет номеров.

В столицу Китая Владимир Путин прибыл для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президентский автомобиль Aurus Senat Limousine был показан российской публике в 2018 году, когда Путин приехал на свою четвертую инаугурацию.

В сентябре 2023-го Путин показал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В мае 2021-го сообщалось о старте серийного производства автомобилей представительского класса Aurus на заводе Ford Sollers в Елабуге. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие и Владимир Путин, он рассказал, что сам ездит на таком автомобиле и не раз бывал за рулем.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.