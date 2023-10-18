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Байден прибыл в Израиль

Президент США Байден прибыл в Израиль для встречи с семьями плененных ХАМАС

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден прилетел в Израиль. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

Самолет Air Force One, на борту которого находится президент США, приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. В аэропорту Байдена встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Американский лидер планирует встретиться с американцами, члены семей которых находятся в плену у боевиков ХАМАС. Команда Байдена также попросила о встрече с Рэйчел Эдери, женщиной из Офакима, которая отвлекла пятерых боевиков, державших ее и ее мужа в заложниках, кормя их и разговаривая с ними в течение 19 часов, пока не смогла подойти группа спецназа.

Ранее сообщалось, что самолет Байдена перед отправкой в Израиль приземлился в Греции.

Как считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, Джо Байдену предстоит, скорее всего, самый трудный визит за все время руководства государством.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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