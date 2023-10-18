Медведчук рассказал, что ждет Украину при затягивании конфликта

Конфликт на Украине рискует закончиться социальной катастрофой, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, передает ТАСС. По его словам, продолжение противостояния увеличивает противоречия внутри республики.

«Когда конфликт начинает быть затяжным, его исход решает ситуация в тылу. А в тылу в случае отсутствия инициативы на фронте закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее», — пояснил Медведчук.

По словам Медведчука, пока на Украине одни хоронят близких, становятся инвалидами или вовсе оказываются вынуждены покинуть страну, другие покупают дома за границей, отправляют своих детей «жить в роскоши и безделии» подальше от боевых действий, ездят на шикарных машинах и ходят в комендантский час по ресторанам.

Он добавил, что разделение общества так или иначе приведет к протестам. Медведчук подчеркнул, что украинский народ в большей степени поддерживает армию, чем власть.

«Солдатская масса понимает: их используют в чужих интересах. И народ поддерживает именно солдатскую массу, а не предавшую его власть. И этот сценарий на Украине начинает разворачиваться», — заключил украинский политик.

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