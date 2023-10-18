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Россия осудила удары по больнице в Газе

Захарова: Россия расценивает удар по больнице в Газе как акт расчеловечивания

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Abed Khaled/AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания.

Дипломат отметила, что ситуация вокруг палестино-израильского конфликта развивается драматически и набирает чудовищные обороты.

«Она не сама собою складывается… Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона», — высказала Захарова свое мнение в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что Израиль обязан предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность к удару по медучреждению в Газе.

Палестинские официальные лица обвинили Израиль в нанесении авиаудара, в результате которого лишились жизней сотни людей в больнице. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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