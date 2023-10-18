В Вашингтоне намерены объявить о новых санкциях против ХАМАС

Власти США готовятся в ближайшее время ввести новые санкции в отношении радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

По имеющейся информации, министерство финансов США намерено ввести на этой неделе новые санкции против нескольких руководителей ХАМАС.

В частности, на это намекнул заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом. По словам чиновника, Минфин будет использовать все имеющиеся инструменты для борьбы с финансированием ХАМАС и общим финансированием терроризма. Нельсон подчеркнул, что финансовые службы США и международные финансовые системы должны лишить ХАМАС возможности подпитывать свою «кампанию насилия».

Санкции в первую очередь будут направлены на прекращение возможности финансирования ХАМАС из-за пределов сектора Газа.

Ранее американский телеканал NBC, сославшись на анонимного представителя группировки ХАМАС, сообщил, что палестинцы в случае прекращения израильских авиаударов по сектору Газа готовы освободить всех захваченных в заложники мирных граждан.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.