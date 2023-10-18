СБ ООН проведет заседание по обстрелу больницы в Газе по запросу РФ и ОАЭ

Постоянное представительство РФ при ООН сообщило о назначении даты заседания Совета безопасности Организации по обстрелу больницы в Газе. Сообщение размещено в Telegram-канале постпредства.

«Завтра - 18 октября - в 17.00 по Москве состоится запрошенное Россией и ОАЭ открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ЦАХАЛе заявили об ответственности «Исламского джихада» (организация запрещена в России) за удар по больнице в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.