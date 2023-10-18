Байден встретится с Нетаньяху в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден приедет в Израиль, где встретится с премьером страны Биньямином Нетаньяху для обсуждения нужд государства в сфере безопасности, а также ситуации с захваченными заложниками.

Перед приездом Байдена Израиль посетили глава госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Блинкен восемь часов обсуждал с израильской стороной гуманитарные аспекты. По итогам начал разрабатываться план доступа гумпомощи в Газу.

Белый дом ранее сообщал, что Байден в ходе визита в Израиль рассчитывает услышать о нуждах страны в сфере безопасности, чтобы проработать их с американским конгрессом. Другой темой обсуждения станут заложники, которых удерживает ХАМАС, среди них есть американцы.

Тем временем Иордания отменила запланированный на среду саммит между президентом США Джо Байденом и лидерами Иордании, Египта и Палестинской автономии после масштабного взрыва в больнице в секторе Газа.

«В настоящее время нет смысла делать что-либо, кроме прекращения этой войны», — заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади рано утром в среду в программе «Аль-Джазира на арабском языке». «Никто не получит никакой пользы от проведения саммита в это время», — добавил Сафади.

Байден должен был посетить Амман (Иордания) в среду после поездки в Тель-Авив ранее в тот же день.

Представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США проведет консультацию с королем Иордании Абдаллой II.

Президент выразил глубочайшие соболезнования невинным людям, пострадавшим от удара по больнице. Белый дом сделал это заявление вскоре после того, как Байден сел на борт самолета Air Force One, направлявшегося в Израиль.

Палестинские официальные лица обвинили Израиль во взрыве в больнице, а израильские официальные лица утверждают, что виновата ракета, выпущенная боевиками «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.