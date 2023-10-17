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Конгрессмен-республиканец Джордан не наберет необходимых голосов, чтобы стать спикером

Джордан не получит нужных голосов республиканцев для утверждения спикером

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Pexels

Глава юридического комитета палаты представителей член Республиканской партии Джим Джордан в первом раунде голосования не сможет набрать нужных для утверждения спикером голосов однопартийцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ход выборов, который транслируется на американских кабельных сетях.

Отмечается, что уже 13 законодателей не поддержали никого из двух номинантов — Джордана или лидера демократического меньшинства Хакима Джефриса. В случае если республиканец не получит как минимум пять голосов от однопартийцев, то у него не получится набрать нужных 217 голосов.

Члены Демократической партии, которые представлены в составе 212 человек, отдают голоса за Джеффриса.

Накануне Джордан заявлял, что он очень близок к тому, чтобы стать спикером палаты представителей. В беседе с журналистами конгрессмен-республиканец от штата Огайо говорил, что число конгрессменов от Республиканской партии, которые его поддерживают, постоянно растет.

14 октября агентство Associated Press по итогам закрытого голосования фракции сообщало, что Джим Джордан заручился поддержкой большинства однопартийцев в палате представителей конгресса для выдвижения своей кандидатуры на пост ее спикера.

До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин говорила, что члены палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии зашли в тупик, пытаясь определиться с кандидатурой на пост спикера законодательного собрания.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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