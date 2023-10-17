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Путин сообщил о невозможности подавить интересы России

Путин заявил, что подавить интересы России невозможно, их придется учитывать

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подавить интересы России невозможно, их придется учитывать. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Так глава российского государства отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о необходимости объединить европейские силы, чтобы «подавить Путина».

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — отметил он.

17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что многие руководители стран Запада хотят подавить Россию и Путина, в этом нет ничего нового.

До этого Байден в интервью CBS объяснил, почему решил баллотироваться на второй срок. Он сообщал, что собирается сделать мир лучше, «подавив» Путина, «чтобы он не мог причинить тех неприятностей, которые уже причинил». Кроме того, президент США намерен позаботиться о решении конфликтов как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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