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Экс-советник Пентагона призвал США взять инициативу в палестино-израильском конфликте

Макгрегор: США нужно взять инициативу по прекращению огня в Газе

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Emily Elconin/Reuters

США нужно рассмотреть возможность взять на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем материале для журнала American Conservative.

«Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня», — написал он.

Макгрегор отметил, что Соединенные Штаты на Украине недооценили военную мощь России и американским властям сейчас необходимо не повторить такой же ошибки, недооценивая региональный альянс мусульманских государств.

17 октября глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил нахождение морских пехотинцев США у берегов Газы и Израиля. Он также допустил высадку морпехов для участия в палестино-израильском конфликте.

До этого издание Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что Соединенные Штаты отправили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы не допустить эскалации и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем.

11 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби говорил, что к границам Израиля отправят еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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