На Украине опровергли отказ Израиля в приеме Зеленского

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг отказ израильских властей в приеме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что визит Зеленского в Израиль может произойти в будущем, но сейчас украинское посольство не получало обращения по поводу организации поездки главы государства.

«Следовательно, не было и отказа в визите», — сказал дипломат.

16 октября израильский портал Ynet опубликовал сообщение со ссылкой на израильские власти о том, что в связи с конфликтом с Палестиной визит Зеленского будет несвоевременным.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что израильские власти не относятся к нынешнему украинскому лидеру как к серьезному политику.

Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что Зеленский своим визитом в Израиль собирался вернуть себе внимание СМИ, однако получил «сухой и официальный отказ» от еврейского государства.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.