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Иордания и Египет не смогут принять беженцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла сообщил, что страна не сможет принять беженцев из Газы

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

У Иордании и Египта нет возможности принять беженцев из сектора Газа, которых Израиль в скором времени готовится переместить из анклава, предупредил король Иордании Абдалла II. Об этом сообщило Иорданское агентство новостей PETRA.

«Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте: ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев, эта ситуация имеет гуманитарные аспекты», — пояснил король Иордании Абдалла II.

Он объяснил, что еще предстоит разрешить вопросы с гумпомощью на палестинских территориях в секторе Газа.

Также Абдалла II уточнил, что не следует пытаться навязать ситуацию, которая касается будущего палестинцев, другим странам.

«Все понимают серьезность ситуации и то, как мы будем работать вместе, чтобы уменьшить эскалацию и остановить насилие», — заключил он.

До этого военное крыло ХАМАС сообщило, что выпустило ракеты в сторону Тель-Авива.

Также стало известно, что Израиль и Египет договорились создать коридор для беженцев из сектора Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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