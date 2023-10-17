Пашинян предложил Азербайджану обменять пленных в формате «всех на всех»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов провести обмен пленными с Азербайджаном в формате «всех на всех». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, армянская сторона также готова сотрудничать с азербайджанской в вопросе пропавших без вести — среди граждан Армении таковыми считаются 1016 человек.

Пашинян подчеркнул, что Ереван в 2021 году получил от Нагорного Карабаха и передал Баку картины минных полей, что было сделано без предварительных условий, как знак доброй воли. Премьер подчеркнул, что Азербайджан воспринял этот шаг не как мирный, а как возможность усилить свою агрессивную риторику в отношении Армении.

До этого Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе.

Премьер-министр Армении охарактеризовал как цинизм недоумения из-за ухода армян из региона. По его мнению, Азербайджан продемонстрировал желание сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной.

До этого Пашинян заявил в Европарламенте, что Ереван до конца года готов подписать мирный договор с Баку.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.